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Kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı   

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.   

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 21:06
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı   

Kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı   
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Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR 121 plakalı Fiat marka hafif ticari araca başka bir araçla yaklaşan saldırganlar araçtan inerek ateş açtı.

Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. Olayda hafif ticari araçta bulunan Seyfettin Solhan (30) ve Lütfullah Solhan (34) hayatını kaybederken, saldırı anında karşıdan karşıya geçen G.K. (33) adlı kadın da ağır yaralandı.

Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Seyfettin ve Lütfullah Solhan'ın cenazeleri otopsi için morga götürüldü. Saldırı anı ise olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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