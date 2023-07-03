Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D.765 karayolu Yahşihan ilçe mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 38 AU 015 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ö.D. yönetimindeki 06 DIY 703 plakalı otomobile arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile yolculardan H.K. (9) ve A.Ö. (18), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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