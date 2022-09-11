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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı

Manisa'da bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 17:09
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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı
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Kaza, saat 16.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Adem Çoban idaresindeki 45 PS 957 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Nihal Şenol idaresindeki 35 DJD 16 plakalı otomobil ile Osman Kısa idaresindeki 19 BA 553 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ortada kalan 35 DJD 16 plakalı araç sürücüsü Nihal Şenol yaralandı. Olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Şenol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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