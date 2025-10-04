Kırmızı ışıkta duran otomobile kamyon çarptı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırmızı ışıkta duran otomobile kamyon çarptı: 2 yaralı

Düzce’de kırmızı ışıkta duran otomobile kamyonun çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Beçi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Zonguldak istikametine seyir halinde olan Aynur A. idaresindeki 34 HCC 893 plakalı Hyundai marka otomobil, Beçi kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada aynı güzergahta seyir halinde olan Tahir K. idaresindeki 81 ABY 660 plakalı kamyon ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobilin sürücüsü Aynur A. ile yolcu Elif Özlem D. yaralandı. Yaralılar ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri rakipleri belli oldu
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri rakipleri belli oldu
5 yıl sonra yine Sergen Yalçın! "Galatasaray'ın neler yapabileceğini iyi planladık"
5 yıl sonra yine Sergen Yalçın! "Galatasaray'ın neler yapabileceğini iyi planladık"
Okan Buruk'tan maç sonu Yasin Kol için olay benzetme!
Okan Buruk'tan maç sonu Yasin Kol için olay benzetme!
Araç takla attı:1 yaralı
Araç takla attı:1 yaralı
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti