Kırmızı ışıkta durmayan araç öğrenciyi hayattan kopardı

Eyüpsultan'da, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin, kırmızı ışıkta geçen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Topçular Mahallesi'nde, dün yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çetin'e, kırmızı ışık ihlali yapan Yahya Berkay Ş. idaresindeki kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çetin, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü Yahya Berkay Ş. emniyete götürüldü.

Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Çetin'in yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalıştığı, araçlara kırmızı ışık yanarken durmayarak hızla gelen kamyonetin Çetin'e çarptığı anlar yer aldı.