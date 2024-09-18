Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosikletliye çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosikletliye çarptı

İstanbul Beykoz'da aktarılanlara göre sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayarak yere düşen motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 13 Eylül Cuma günü saat 19.30 sularında Elmalı Mahallesi Riva yolunda meydana geldi. Olay yerinden aktarılanlara göre ışık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçen otomobil sola dönüş yapmak isterken, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Meydana gelen trafik kazasının şiddetiyle motosikletten çıkan sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet şoförünün ayak bileğinin kırıldığı öğrenilirken, kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde ışık ihlali yaparak dönüş yapmak isteyen otomobil sürücüsü motosikletliye çarpıyor.

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