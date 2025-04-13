Kırmızı ışıkta geçen TIR, hafif ticari araçla çarpıştı

Kaynak: DHA
Kırmızı ışıkta geçen TIR, hafif ticari araçla çarpıştı

Mardin Kızıltepe'de kırmızı ışıkta geçen TIR’ın hafif ticari araçla çarpıştığı kazada anne-baba ve 4 çocuğu yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi, Güney çevre yolunda meydana geldi.

kirmizi-isikta-gecen-tir-hafif-ticari-a-656448-194530.jpg

İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Selim K. (36) yönetimindeki 47 AAF 072 plakalı hafif ticari araçla çarparak şarampole devrildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücü Selim K., eşi Sultan K. (32), çocukları Halime K. (11), Mehmet Ali K. (10), Mehmet Emin K. (9) ve Musa K. (1) yaralandı. TIR şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Musa bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Eski sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince dayak yedi
Eski sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince dayak yedi
Kırmızı ışıkta geçen TIR, hafif ticari araçla çarpıştı
Kırmızı ışıkta geçen TIR, hafif ticari araçla çarpıştı
Yeni dönem başlıyor. Sahip olmayanlar alınmayacak
Yeni dönem başlıyor. Sahip olmayanlar alınmayacak
Tanju Özcan öyle bir cümle kurdu ki.... Rasim Ozan Kütahyalı'ya ağır sözler
Tanju Özcan öyle bir cümle kurdu ki.... Rasim Ozan Kütahyalı'ya ağır sözler
Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti