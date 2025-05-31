Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan motosikletli yayaya çarptı

Kaynak: DHA

İstanbul Sultangazi’de kırmızı ışıkta geçmeye çalışan motosikletli bir öğrenciye çarptı. Kaza sonrası yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

Sultangazi'de kırmızı ışıkta geçmek isteyen motosiklet sürücüsü, okula gitmek için karşıya geçmeye çalışan bir öğrenciye çarptı. Sürücü hem öğrenciye hem de kendisini uyaran bir kadına bağırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler 23 Mayıs Cuma günü saat 08.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Caddesi'nde kaydedildi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanından hızlıca ilerleyerek geçmek isteyen motosiklet sürücüsü, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrenciyle hafif şekilde çarptı.

Öğrenci ile sürücü arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Motosiklet sürücüsü hem öğrenciye hem de hatalı olduğunu dile getiren bir kadına bağırarak tepki gösterdi. Yaşananlar, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı.

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