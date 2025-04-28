Kırmızı kart gören Kenan Yıldız özür diledi

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Kırmızı kart gören Kenan Yıldız özür diledi

Juventus’un Monza’ya karşı oynadığı maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Kenan Yıldız sosyal medyadan paylaşım yaptı. Genç golcü yaptığı paylaşımda özür diledi.

Juventus formasıyla Monza karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Kenan Yıldız, 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milli futbolcu, Monza oyuncusu Alessandro Bianco'ya yaptığı sert müdahale nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

Maç sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kenan, yaşananlar için üzgün olduğunu belirterek, "Dün akşam sahada yaşananlar nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Rakibime vurmak gibi bir niyetim yoktu ve ondan özür diliyorum. Bu hareketin gerçek niyetlerimi aşan bir hareket olduğunu, benim doğamı ve futbola bakış tarzımı yansıtmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu ayrıca takım arkadaşlarından, antrenöründen, teknik ekipten, kulüpten ve taraftarlardan da özür dileyerek, bu zor süreçte gösterilen destek için teşekkür etti.

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