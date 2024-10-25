Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü! Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

“GÜRZ-19” Operasyonunda Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş öldürüldü.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

YERLİKAYA: OPERASYONLARIMIZ YILIN 365 GÜNÜ KARARLILIKLA SÜRECEK

X hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek.Operasyonu koordine eden Valimizi operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.