Kırmızı kategoride aranan teröristten skandal sözler: Terörü ‘Kurtuluş Savaşı’ ile aklamaya çalıştı

İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiği açılım süreci kurulan komisyonla devam ederken terör Örgütü PKK’dan skandal açıklamalar geldi. Silah bırakma açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti ve Lozan Antlaşması’nı hedef alan eli kanlı örgüt bu sefer kendisini aklamak için Atatürk’ün liderliğinde gerçekleşen Kurutuluş Savaşı’nı kullandı.

Örgütün sözde yöneticilerinden biri olan Helin Ümit, örgüte yakınlığı ile bilinen bir TV kanalında yaptığı açıklamada PKK terörü ile Kurtuluş Savaşı’nı aynı kefeye koydu.

Kırmızı kategoride aranan terörist, “Cumhuriyetin kuruluş aşamasında eğer Mustafa Kemal, Anadolu ve Mezopotamya’da halklar arasında bir birlik oluşturup silahlı direnişi örgütlemeseydi, acaba bugün Türkiye Cumhuriyeti olur muydu, olmaz mıydı?” dedi.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in derlediği habere göre eli kanlı terörist, Meclis’te kurulan komisyonun ‘ürkek’ hareket ettiğini savunarak, “Toplum AKP’nin çark edeceğinden ürküyor. Yarın çark eder; sen bu komisyondaydın şöyle dedin, şunun üyesisin der; tekrar içeri alır. Yani bunun bir garantisi mevcut Türkiye’de yok” şeklinde konuştu.