Kırmızı kategoride aranan teröristten skandal sözler: Terörü ‘Kurtuluş Savaşı’ ile aklamaya çalıştı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Kırmızı kategoride aranan teröristten skandal sözler: Terörü ‘Kurtuluş Savaşı’ ile aklamaya çalıştı

Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden biri olan ve kırmızı kategoride aranan teröristten skandal sözler geldi. Eli kanlı terörist, PKK terörünü ‘Kurtuluş Savaşı’ üzerinden aklamaya çalıştı.

İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiği açılım süreci kurulan komisyonla devam ederken terör Örgütü PKK’dan skandal açıklamalar geldi. Silah bırakma açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti ve Lozan Antlaşması’nı hedef alan eli kanlı örgüt bu sefer kendisini aklamak için Atatürk’ün liderliğinde gerçekleşen Kurutuluş Savaşı’nı kullandı.

Örgütün sözde yöneticilerinden biri olan Helin Ümit, örgüte yakınlığı ile bilinen bir TV kanalında yaptığı açıklamada PKK terörü ile Kurtuluş Savaşı’nı aynı kefeye koydu.

awfreasg.jpg

Kırmızı kategoride aranan terörist, “Cumhuriyetin kuruluş aşamasında eğer Mustafa Kemal, Anadolu ve Mezopotamya’da halklar arasında bir birlik oluşturup silahlı direnişi örgütlemeseydi, acaba bugün Türkiye Cumhuriyeti olur muydu, olmaz mıydı?” dedi.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in derlediği habere göre eli kanlı terörist, Meclis’te kurulan komisyonun ‘ürkek’ hareket ettiğini savunarak, “Toplum AKP’nin çark edeceğinden ürküyor. Yarın çark eder; sen bu komisyondaydın şöyle dedin, şunun üyesisin der; tekrar içeri alır. Yani bunun bir garantisi mevcut Türkiye’de yok” şeklinde konuştu.

Son Haberler
Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Maskele kadınlar demir kapıyı kırdılar! Adana büyük soygun
Maskele kadınlar demir kapıyı kırdılar! Adana büyük soygun
Merakla beklenen fiyat belli oldu! Kilosu 2 bin 500 TL
Merakla beklenen fiyat belli oldu! Kilosu 2 bin 500 TL
İtirafçı olduktan sonra aldığı ev hapsi kaldırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş bu defa savcıya değil kameralara konuştu
İtirafçı olduktan sonra aldığı ev hapsi kaldırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş bu defa savcıya değil kameralara konuştu
Ünlü komedyen suçlamaları kabul etti! Taciz ifşalarıyla gündemdeydi
Ünlü komedyen suçlamaları kabul etti! Taciz ifşalarıyla gündemdeydi