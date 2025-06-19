Kırmızı Kedi, Türk Edebiyatını Çin’e taşıdı! Beijing’de Türk Kültür Bölümü kapılarını açtı!

Çin Komünist Partisi Tarih Müzesi’ndeki Yüzyıl Salonu’nda açılan Türk Kültür Bölümü’nün açılışına Çin Yayın Grubu Başkan Yardımcısı Zhang Hong, Xinhua Yayınevi Başkan Yardımcısı Shen Jian, Xinhua Kitabevleri Zinciri Merkezi İcra Direktörü Ren Jiangzhe, Xinhua Kitabevi Zinciri Genel Müdür Asistan Yardımcısı Yuan Hu, Çin Yıllığı Editöryal Asistanı Liu Fang, Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon, Kırmızı Kedi Yayınevi Çin Kitaplığı Editörü Kamil Erdoğdu, Çevirmen Giray Fidan ve Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Eyüp Sarıtaş katıldı.

“KÜLTÜR PENCERESİ AÇILIYOR”

Çin Yayın Grubu Başkan Yardımcısı Zhang Hong iki ülke arasında uzun bir tarihe dayanan kültürel ilişkiler olduğunu belirtti. Zhang, karşılıklı kültür bölümleri açılmasının ikili ilişkilerde daha önce olmayan bir yöntem olduğuna işaret ederek, bunun başka ilişkilere de örnek olacağını ve ilişkileri derinleştireceğini söyledi.

Xinhua Yayınevi Başkan Yardımcısı Shen Jian karşılıklı açılan kültür bölümlerinin ikili ilişkilerde yeni bir pencere açtığını ifade ederek, “Bu kültürel ilişkilerde anlamlı ve işbirliğini daha da derinleştiren önemli bir adımdır” ifadesini kullandı. Shen, “kültür köprüsü kurmaya çalışalım” diye konuştu.

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Xinhua Kitabevleri Zinciri Merkezi İcra Direktörü Ren Jiangzhe “Kitaplar medeniyet taşıyıcısı ve dostluk köprüsüdür” diyerek kültür bölümlerinin kültürel ilişkileri hızlandıracağını ifade etti. Ren, kültürel ilişkileri hızlandıracak başarılı bir proje olan kültür bölümlerinin kültürel ürünlerin paylaşılmasını kolaylaştıracağının altını çizdi.

“TÜRK EDEBİYATINI ÇİNLİ OKURLARA ULAŞTIRIYORUZ”

Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon konuşmasında Çin’in en büyük kitapevi zinciri olan Xinhua ile Kırmızı Kedi Yayınevi'nin kurduğu ilişkinin önemine dikkat çekti. Hepkon konuşmasının devamında şunları söyledi: “Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Kırmızı Kedi Pera mağazasında Xinhua Kitabevi Zinciri ilk Çin Kültür Bölümü’nü açtı.

Bugün de burada, Pekin’de, Chaoyang’da, ilk Kırmızı Kedi Türk Kültür Bölümü’nü açıyoruz. Kültür ve edebiyat halkları birbirine yaklaştırır. Türk ve Çin halkları günümüz dünyasında kader birliği içindedir ve birbirlerini daha iyi tanımalıdır. Kırmızı Kedi, bu süreçte üzerine düşeni yapacaktır. Türk edebiyatını ve kültürünü Çinli okurlara ulaştırmada katkımız olduğu için gurur duyuyoruz”.

Açılış töreninin ardından Yayıncılık Tarihi Müzesi gezildi ve Çin Yayın Grubu Başkanı Zhijian Huang tarafından akşam yemeği verildi.

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