'Kırmızı Kitap' için Beştepe'de olağanüstü toplantı! Cep telefonları ve akıllı saatler toplantıya sokulmadı...

‘Kırmızı Kitap’ olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmaları bitme aşamasına geldi. Yapılan çalışmaların tamamlanması amacıyla bu ayın başında "gizli" nitelikte bir toplantı gerçekleştirildi.

CEP TELEFONLARI VE AKILLI SAATLER TOPLANTIYA ALINMADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önderliğinde yapılan toplantıda "Kırmızı Kitap" üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak masaya yatırıldı. Toplantıda katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin alınmaması ve güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olması dikkat çekti. Toplantı sonrasında kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konuşulması bekleniyor. Belge, belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında değiştiriliyor.

2025 YILINDA HAYATA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde soru üzerine konuya dair açıklamalarda bulundu.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini çok kapsamlı, çok nitelikli bir belge olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bunu Milli Güvenlik Kurulumuzun kararıyla resmileştireceğiz. Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SON GÜNCELLEME EYLÜL 2019'DA YAPILDI

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yenilenmişti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur" denilmişti.

KIRMIZI KİTAP NEDİR?

Kırmızı Kitap, Türkiye’de 1982 Anayasası ile oluşturulan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından tasarlanmıştır. Devletin Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi olarak da bilinen ve kamuoyunda “gizli anayasa” olarak bilinen bir belgedir. Devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyar ve devletin devamı için milli faaliyetlerin planlı ve belirlenmiş esasları içeriğinde barındırır. Kırmızı Kitap, gizliliği sebebiyle kamuoyunda bu isimle biliniyor.