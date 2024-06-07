Kırmızı listedeki böcek Elazığ'da çıktı. Japonlar servet ödüyor

Kaynak: İHA
Kırmızı listedeki böcek Elazığ'da çıktı. Japonlar servet ödüyor

Türkiye'de nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan geyik böceğinin Elazığ'da görüntülendiği kaydedildi. Japon koleksiyoncular söz konusu böceğe milyonlar vererek sahip oluyor.

Türkiye'nin Hatay ilindeki Amanos dağlarında nadir bulunan 6 taraklı geyik böceği, Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde görüldü.

BÖCEĞİN NESLİNİN TÜKENMEKTE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Bir vatandaş, bu ender görülen anı cep telefonuyla kayda aldı ve daha sonra doğal yaşam alanına geri bıraktı. Ancak, internet araştırması yapan vatandaş, bu böceğin nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu keşfetti.

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SATIŞLARI YASAK VE TESPİT EDİLİRSE CEZASI VAR

Uzmanlara göre, geyik böceklerinin ömrü 7-8 yıl civarında. İnsanlar için tehlike oluşturmayan bu böcekler, 15-20 yumurta yapabiliyorlar ve yumurtadan 2 ay sonra ölüyorlar. Japonya'da bu böcekler özellikle koleksiyoncular arasında değer görüyor ancak Türkiye'de satışları yasak ve tespit edilmesi halinde para cezası uygulanıyor.

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