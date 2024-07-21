Kırmızı listedeki kanguru faresi Adıyaman’da görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘Kırmızı’ listesine aldığı kanguru faresi, Adıyaman- Malatya karayolu Koçali köyü civarında kameraya takıldı.

Gece karayolunda görülen kanguru faresini şaşkınlık içinde izleyen vatandaşlar hayvanının görüntüsünü almayı başardı.

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yetenekleri sayesinde ilginç hayvanlar arasında kendisine yer buluyor. Kanguru farelerinin en dikkat çeken yanları ise hiç su içmeseler bile yaşamlarını sürdürebilme yetenekleri...