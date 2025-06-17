'Kırmızı' maçta Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü Benfica'ya hayat verdi!

Kulüpler Dünya Kupası'nın üçüncü gününde C Grubu'nda Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile Portekiz ekibi Benfica karşı karşıya geldi.

Boca Juniors, Miguel Merentiel'in 21. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken Rodrigo Battaglia 27'de ağları bir kez daha havalandırdı ve fark ikiye çıktı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Angel Di Maria, Benfica'nın maçtaki ilk golünü penaltıdan kaydetti ve devreye Boca Juniors 2-1 önde girdi.

Maçın son bölümüne Boca'nın üstünlüğüyle girilse de Benfica, deneyimli futbolcusu Nicolas Otamanedi'nin 84'teki golüyle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oyuna sonradan dahil oldu. Kerem 61. dakikada Bruma'nın, Orkun ise Renato Sanches'in yerine oyuna girdi. Orkun Kökçü, ikinci golde asisti yaptı.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Kulüpler Dünya Kupası'nda Boca Juniors ile Benfica'nın karşı karşıya geldiği maça kırmızı kartlar damga vurdu.

Boca Juniors'ta Ander Herrera ve Jorge Figal, Benfica'da Andrea Belotti kırmızı kart gördü.

İki takım oyuncuları maçtaki pozisyonlardan dolayı sık sık tartışma yaşadı.