Vitamin ve mineral açısından zengin olan kırmızı pancar hem çiğ olarak hem de yemeklerin içinde tüketilebilmektedir. Yüksek besin değerine sahip olan kırmızı pancarın pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, Kırmızı pancarın faydaları neler? Kırmızı pancar neye iyi gelir?

Kırmızı pancar, kalorisi ve yağ oranı düşük, vitamin ve mineral açısında oldukça zengin bir besindir. Ayrıca kırmızı pancarı çiğ veya turşu olarak tüketebilirsiniz. Peki, Kırmızı pancarın faydaları neler?

KIRMIZI PANCARIN FAYDALARI NELER?

Kırmızı pancarın sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır.

Kırmızı pancar, içinde bulunan nitratlar nedeniyle beyin sağlığına katkıda bulunur. Nitratlar, demansın erken evrede etki ettiği bölgenin oksijen seviyesinin artırılmasında etkili olur. Yaşlandıkça beyne giden kan akışı azalacağından beyin bilişselliği etkilenebilir. Kırmızı pancar tüketmek bu durumu yavaşlatarak engelleyebilmektedir.

Besin maddesi ve lif açısından zengin olan kırmızı pancar, kilo verme sürecine katkı sağlar. Kırmızı pancarda bulunan magnezyum ve potasyum, vücuttaki fazla suyu dışarı atmaya yardımcı olarak şişkinlik oluşmasını önlemektedir.

Kırmızı pancarın içeriğinde bulunan nitrat sayesinde vücutta bulunan kan damarları genişleyerek, kan akışının sağlanmasını ve kan basıncının düşmesinde etkili olmaktadır. Bu durum kalp hastalığı ve felç riskinin azalmasını sağlamaktadır.

Nitrat bakımından zengin kırmızı pancar tüketimi sağlıklı yetişkinlerde koşu performansını etkileyerek iyileştiriyor.

Kırmızı pancar, içerdiği demir miktarı sayesinde anemiyi önlemeye yardımcı olarak kırmızı kan hücrelerinin yenilenmesini sağlamaktadır.