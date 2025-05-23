'Kırmızı Trombonlu Adam' Olten Filarmoni ile büyüledi!

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu dünyaca ünlü caz ve funk tromboncusu Nils Landgren’in konseriyle noktaladı.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde, orkestrayı deneyimli şef Jurjen Hempel yönetti.

"Kırmızı trombonlu adam" olarak bilinen Landgren, özgün vokal tarzı, trombon tekniği ve sahne enerjisiyle caz ve funk müziğinin eşsiz tınılarını İzmirli sanatseverlerle buluşturdu.

Konserin ilk yarısında Landgren’e Ercüment Orkut, Robert Mehmet İkiz ve Hans Andersson eşlik etti.

Konserin ikinci yarısında Nils Landgren, Olten Filarmoni Orkestrası ile birlikte caz ve funk repertuarından seçkin eserler seslendirdi.