Kırmızı ve Gri kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Osmancan EROK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şırnak ve Diyarbakır'da Kırmızı ve Gri kategoride bulunan 2 teröristin etkisiz hale getiridiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

ŞIRNAK VE DİYARBAKIR’DA ;

1’İKIRMIZI,

1’İ GRİ

KATEGORİDE OLMAK ÜZERE

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗

TERÖRİSTLERİN 9 GÜVENLİK GÖREVLİMİZİN ŞEHİT EDİLMESİ,

21 GÜVENLİK GÖREVLİMİZİN YARALANMASI OLAYLARINA KATILDIKLARI TESPİT EDİLDİ.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

“SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ!

Şırnak İli Güçlükonak ilçesi kırsalında J-SİHA desteğinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımı ile icra edilen Şehit Teğmen İsmail Can AKDENİZ operasyonu kapsamında Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI Kategori'de aranma kaydı bulunan; Sözde BOTAN Sorumlusu ve aynı zamanda GABAR Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ercan Serhat (K) Reis GÜLTÜRAN adlı terörist çıkan çatışmada silahı ile birlikte SAĞ OLARAK yakalanmıştır. Teröristin Şırnak ilinde 2016-2022 yılları arasında, (7) güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve (20) güvenlik görevlisinin yaralandığı (7) eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; #Diyarbakır #Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla Terörden Arananlar Listesi GRİ Kategori'de aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan (K) Habib KARAKOÇ etkisiz hale getirildi. Teröristin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Diyarbakır ve Muş illerinde 2012-2022 yılları arasında, (2) güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve (1) güvenlik görevlisinin yaralandığı (6) eyleme katıldığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum

Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum.

Milletimizin duaları sizinle