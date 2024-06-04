Kırmızılı kadın Nazlıcan İrem Köroğlu neye uğradığını şaşırdı ve kapattı. Voleybol maçında gündem olmuştu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın ABD'de ABD'yi yendiği maçta tribündeki kırmızılı kadın dikkat çekmişti.

Türk bayrağı ile sevinen Köroğlu'nun görüntüleri TRT canlı yayınında ekrana gelmişti.

Görüntülerin yayınlanmasıyla bir anda ünlenen kırmızılı kadının ABD'de yaşayan ve ABD'li ile evli olan Nazlıcan İrem Köroğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Nazlıcan İrem Köroğlu, bunun ardından neye uğradığını şaşırdı.

Görüntülerin ekrana gelmesinin ardından genç kadının sosyal medya hesabını bulan çok sayıda kişinin taciz mesajları attığı görüldü.

Bunun üzerine ABD'de yaşayan genç kadın Instagram hesabını gizleme kararı aldı ve kapattı.