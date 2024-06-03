Kırmızılı kadının kim olduğu ortaya çıktı

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Nazlıcan İrem Köroğlu, aslen Tekirdağlı olup şu anda ABD’nin Madison şehrinde yaşıyor.

Mersin Çağ Üniversitesi’nden İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olan Köroğlu, 2021 yılında üniversite eğitimini tamamladı.

Nazlıcan İrem Köroğlu, ABD’ye yerleştikten sonra ABD’li Cristian Crespo ile evlendi.

10 Mart’ta dünya evine giren çift, serbest meslek sahibi olarak hayatlarını sürdürüyor.

Nazlıcan, anılarını dijital ortamda saklamak için bir yıl önce YouTube kanalı açtı ve eşiyle birlikte videolarını paylaşmaya başladı.

Filenin Sultanları’nın zaferiyle gündeme oturan Nazlıcan İrem Köroğlu, ABD’de zaferinin ardından Türk voleybolseverler tarafından merak edilen bir isim haline geldi.