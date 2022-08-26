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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 personel alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 06:19
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 personel alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 personel alacak
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Resmi Gazete’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.” Denildi.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

. Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

. Özgeçmiş

. 2 adet fotoğraf

. Nüfus cüzdanı fotokopisi

. Askerlik durum belgesi veya e-Devlet çıktısı

. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi e-Devlet çıktısı

. Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)

. Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

. Kamu hizmetinde bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet karekodlu Hitap Hizmet Dökümü (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD veya USB bellek formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 1 adet dosya 6 adet CD veya USB bellek, Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri 1 Adet dosya 4 adet CD veya USB bellek dosya teslim edeceklerdir.

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu kararı sonrasında ise Profesörler 5'er adet, Doçent ve Dr. Öğr. Üyeleri 3'er adet dosya teslim edeceklerdir.

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