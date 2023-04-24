Kırşehir Belediyesi 2. Kitap Günleri için geri sayım başladı

ANKA'da yer alan haberde, geçen yıl 13-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri’nin ikincisi, bu yıl 28 Nisan-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Cacabey Meydanı’nda 10.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Kitap Günleri’nin konuk yazarları arasında Ahmet Ümit, Ali Demirsoy, Anooshirvan Miandji, Aşkım Kapışmak, Aydoğan Yavaşlı, Bahar Feyzan, Cihat Yaycı, Hatice Kübra Tongar, Işık Öğütçü, Kemal Varol, Mikdat Kadıoğlu, Murat Ağırel, Mustafa Balbay, Özlem Şahin, Saygı Öztürk, Serkan Türk, Ahmet İlhan, Özgür Taburoğlu, Latife Tekin, Sinan Yağmur, Buket Uzuner ve Timur Soykan gibi isimler yer alacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaklaşan etkinliğe ilişkin şöyle konuştu:

“Kırşehir Belediyesi olarak, Kitap Günleri’ni Kırşehirli kitapseverler için organize ederek ilimizde ihtiyaç duyulan bir organizasyonu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir’imizde okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşması beklenen bir durumdu ve biz de Kırşehir Belediyesi olarak bu kapsamda Kırşehir Kitap Günlerini organize ettik. 2-14 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığımız ve büyük ilgi gören Kitap Günlerinin ardından geçtiğimiz yıl 13-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında organize ettiğimiz Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri bu yıl çok sayıda yayınevi ve yazarın katılımıyla 28 Nisan-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kırşehirli kitapseverlerle buluşacak.

Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz. Kırşehir Kitap Günleri kapsamında fuarın organizasyonunda ve Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Kırşehirli kitapseverler eksikliği hissedilen bir organizasyonla kitaplara doğrudan ulaşma şansını yeniden bulmuş olacaklar. Bu tür fuarlar kültürel gelişimimiz ve kültürün gelecek kuşaklara aktarımı noktasında büyük önem taşımaktadır. Söz konusu olan kitapsa bunun önemi daha da artmaktadır. Bu yıl da tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu Gümleri kapsamında 100 yayınevi, 60 stant ve 30 yazar Kırşehir Belediyesi 2. Kitap Günleri süresi boyunca kitapseverlerle buluşacak. Buradan tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi fuara katılmaya ve en az bir kitap almaya davet ediyorum.”



