Kırşehir Belediyesi’nden 10 adet geri dönüşüm malzemesi getirene hediye fide

Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında 10 adet geri dönüşüm malzemesi (cam, plastik, metal) getiren herkes, 15-20 Mayıs günleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü kampus alanından hediye fidelerini alabilecek.

Kırşehir Belediyesi’nden 10 adet geri dönüşüm malzemesi getirene hediye fide

26 Nisan'da başlayan ve 10 Mayıs'a kadar devam edecek olan kampanyaya katılacak kişilerin geri dönüşüm malzemelerini Kırşehir Belediyesi’nin Cacabey Meydanı’nda kurduğu Atık Toplama Merkezi’ne belge karşılığında teslim etmesi gerekiyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kırşehir Belediyesi’nin 'Ata tohumu geçmişimizin zenginliğidir' diyerek başlatmış olduğumuz ve daha önceki yıllarda devam ettiğimiz fide dağıtımına bu yıl da devam edeceğiz.

Fide hediyelerimizle yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ilimizin iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan vb. sebzelerinin yerli tohumlarından üretilen fideleri Kırşehirli hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu yıl hazırladığımız kampanya kapsamında 'Atık olarak düşündüğümüz bazı şeyler çöp değildir' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde farkındalık yaratmayı da hedefledik. 26 Nisan – 10 Mayıs tarihleri arasında 10 adet geri dönüşüm malzemesi (cam, plastik, metal) getiren hemşehrilerimize, verdiğimiz belge karşılığında, 15-20 Mayıs tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü kampus alanımızda fidelerini hediye edeceğiz. Fide almak isteyen hemşehrilerimiz geri dönüşüm malzemelerini Cacabey Meydanı’nda kurduğumuz Atık Toplama Merkezi’ne belge karşılığında teslim edebilecekler.

Önceki yıl 'Ata tohumu geçmişimizin zenginliğidir' diyerek başlatmış olduğumuz '40 Köy 40 Tohum' projemize desteğini ve ilgisini esirgemeyen; bu yıl da kampanyamıza katılacak olan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Üreten bir Kırşehir’i hep birlikte inşa ediyoruz. Geçtiğimiz yıl toplamda 234 bin adet fideyi dağıtarak halkımızın büyük bir bölümüne katkı sunmuştuk. Bu yıl ise bu sayının daha da üzerine çıkacağız.”

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