Kırşehir Belediyesi’nin kadın emek pazarı açıldı

Kırşehir Belediyesi, Ahi Çarşısı yanında yapımına başladığı Kadın Emek Pazarı’nı tamamlayarak törenle hizmete açtı.

Kırşehir Belediyesi’nin kadın emek pazarı açıldı

Kırşehir Belediyesi’nin Kadın Emek Pazarı açıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sosyoekonomik açıdan kalkınmanın tartışmasız ön koşulunun kadın emeğinden geçtiğinin bilinciyle; aralarında depremzede vatandaşların da bulunduğu Kadın Emek Pazarı’nın tüm emekçi kadınlara ve Kırşehir’e hayırlı olmasını diledi.

Kadın Emek Pazarı’nın açılışıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere toplumsal yaşamımızda kadın-erkek eşitliği temel bir haktır. Kadınların erkeklerle sadece kağıt üzerinde değil, toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını, eşit muamele görmelerini, özgür ve eşit insanlar olarak aynı zamanda ekonomik alana katkı sunacak üretimlerini de Kırşehir Belediyesi olarak önemsiyoruz.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kadın Emek Pazarı’nda emekçi kadınlarımız üretmiş oldukları ürünleri hemşehrilerimize sunmakla kendilerinin ekonomik alanda da varolduklarını göstermekte ve isterlerse neler yapabileceklerini göstermektedirler. Şu bilinmelidir ki bizim belediyecilik anlayışımızda kadınların kendi yaşamlarını istedikleri şekilde düzenlemelerinin çok önem arz etmektedir.

Kadınlar aile içinde, kamusal yaşamda ve de iş hayatında daha eşitlikçi bir ilişki talep etmektedir. Bilinmelidir ki kadınlar daha güçlü, daha bilinçli ve daha sorumlu olduğu zaman toplum da daha güçlü olacaktır. Sosyoekonomik kalkınmanın tartışmasız ön koşulunun kadın emeğinden geçtiğinin bilinciyle Kadın Emek Pazarı’nın tüm emekçi kadınlara ve Kırşehir halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

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