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Kırşehir SYDV işçi alacak

Kırşehir SYDV, geçici olarak sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:50
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Kırşehir SYDV işçi alacak
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İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Kırşehir SYDV, geçici olarak sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak 3 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

En az B sınıfı sürücü belgesine olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak

Kırşehir’de ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adli sicil belgesi

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