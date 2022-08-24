Kırşehir SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Kırşehir SYDV, geçici olarak sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak 3 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

En az B sınıfı sürücü belgesine olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak

Kırşehir’de ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adli sicil belgesi