Kırşehir SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Kırşehir SYDV, geçici olarak sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak 3 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Yükseköğretim Kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
En az B sınıfı sürücü belgesine olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak
Kırşehir’de ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adli sicil belgesi
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