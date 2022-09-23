﻿Kırşehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.56'da merkez üssü Kırşehir olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
TRT Haber’in aktardığına göre; 7.02 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi.
AFAD, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını paylaştı.
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