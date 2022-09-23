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Kırşehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem

Kırşehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 04:34
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Kırşehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem

Kırşehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.56'da merkez üssü Kırşehir olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

TRT Haber’in aktardığına göre; 7.02 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi.

AFAD, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını paylaştı.

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