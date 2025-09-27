Kırşehir'de aile faciası: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir şahıs, anne ve babasını bıçakla öldürdü, iki akrabasını ise yaraladı.


Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, aile içi husumet nedeniyle 37 yaşındaki Ö.K., annesi 71 yaşındaki A.Ö.'yü ve babası 71 yaşındaki N.Ö.’yü bıçakla öldürdü. Olayın ardından araçla yoldan geçen akrabaları F.B. ve N.G.’ye de bıçakla saldıran Ö.K., Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Yaralılar F.B. ve N.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

