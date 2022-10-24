Kırşehir'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Mucur ilçesinde Alpaslan Özkan, ceviz toplamak için Karahasanlı köyü yolundaki bahçesinde bulunan ağaca çıktı.
Elindeki metal çubukla ceviz silkeleyen Özkan, çubuğun bahçenin yanından geçen yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak ağaçta asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, Özkan'ı bulunduğu yerden indirdi.
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