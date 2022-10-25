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Emekli polis kiracısını vurdu

Kırşehir'de emekli polis memuru, tartıştığı kiracısını tabancayla vurdu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 15:11
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Kırşehir'de emekli polis kiracısını vurdu

Emekli polis kiracısını vurdu
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İHA'nın haberine göre, Kırşehir Devlet Hastanesi otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, emekli polis memuru S.K.(52) ile kiracısı Hüseyin Ç. tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle S.K., yanında bulunan tabanca ile Hüseyin Ç.'ye ateş etti. 

Yaralanan Hüseyin Ç., hastanede tedavi altına alınırken olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde sinir krizi geçiren Hüseyin Ç.'nin eşi Funda Ç. ise; "Ben sağlıkçıyım, can kurtarıyorum. Kimse kimseyi vuramaz" diyerek sinir krizi geçirdi.

 

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