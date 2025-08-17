Kırşehir'de meralık alanda yangın

Yangın, akşam saatlerinde Kaman ilçesi Başköy ve Kurancılı köyleri arasındaki otlak bölgede, başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede Demirli köyü sınırlarına kadar ilerledi.

İhbar üzerine alana Kaman, Kırşehir ve civar illerden itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına helikopter de destek sağladı. Ekiplerin yoğun gayretiyle alevlerin yerleşim noktalarına ulaşması engellenirken, yangının kontrol altına alınması için çabalar devam ediyor.

Yangın bölgesine gelen Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ile ilgili kurum yöneticileri de incelemelerde bulundu.