Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaman ve Boztepe İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında da işlem başaltıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 9 ayrı olayda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan Y.A., E.E.Y., D.E., H.K., H.H.P., B.Y., M.E., M.K., M.C. ve S.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.