Kırşehir'de otomobil şarampole uçtu. 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kırşehir'de otomobil şarampole uçtu. 1 ölü 1 yaralı

Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kaman ilçesi Karakaya köyü mevki D-260 karayolu üzerinde meydana geldi. Emre Ş. yönetimindeki otomobil, Ankara istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Otomobilde yolcu olarak yer alan 12. Hava Üssü Komutanlığında işçi olduğu öğrenilen Ali Bektaş, kaza sonrası kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Emre Ş. ise Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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