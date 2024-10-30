Kırşehir’de otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi öldü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mucur-Kayseri yolunun 25’inci kilometresinde gerçekleşti. Bir öğrenci yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser, mesaisini tamamladıktan sonra evine dönmek için yol kenarında araç bekliyordu. Bu sırada, Kırşehir’den Kayseri istikametine giden S.İ.G. (22) yönetimindeki 40 ABL 191 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Ünser’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ünser yola savruldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ünser’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Onur Ünser’in cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Bu trajik olay, yolda güvenliğin önemini bir kez daha hatırlatıyor.