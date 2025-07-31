Kırşehir'de Petlas fabrikasında yangın

Öğrenilen bilgilere göre, Petlas lastik fabrikasının üretim bölümünde yer alan palet öğütme makinesinde sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın başladı.

Dumanı gören işçiler durumu acilen ilgililere haber verirken, bölgeye yönlendirilen itfaiye birimleri alevlere hızla müdahale etti. Yangın kısa zamanda bastırılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Fabrikadaki sendika temsilcileri, "Yangın sınırlı alandaydı. İtfaiyenin erken müdahalesi sayesinde genişlemeden kontrol altına alındı. Endişe edilecek bir durum oluşmadı" açıklamasında bulundu.

Olayın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın planlanan ziyaretinden önce yaşanması dikkatleri çekerken, fabrikanın üretim süreçlerinin aksamadığı ifade edildi.