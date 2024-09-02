Kırşehir'de servis ücretlerine zam

Geçen yıl bin 400 TL olan servis ücretleri, yeni dönemde bin 750 TL olarak belirlendi. Ücretler mesafe farkı gözetmeksizin il genelinde özel okullar dışında tek bir fiyat üzerinden uygulanacak. Velilerin, çocuklarının okul servis hizmetinden yararlanabilmesi için bu yeni tarifeye göre ödeme yapmaları ve servis şoförleriyle sözleşmelerini yenilemeleri gerekiyor.

Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin, yeni servis tarifesiyle ilgili yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için belirlenen fiyatın bin 750 TL olduğunu belirtti. Tekin, velilerin servis hizmetlerinden sorunsuz yararlanabilmeleri için servis şoförleriyle resmi sözleşme yapmalarının önemine dikkat çekti.

Yeni eğitim döneminde uygulanan bu zam, öğrencilerin ulaşım maliyetlerini artırırken, velilerden de ekstra bir yükümlülük getirmiş oldu.