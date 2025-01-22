Kırşehir’de silah kaçakçılarına operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırşehir’de silah kaçakçılarına operasyon

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karadeniz bölgesindeki illerden ruhsatsız tabanca temin ederek Kırşehir'de sattıkları tespit edilen T.A. ve Ü.S. ile birlikte yardım ettikleri belirlenen N.K., B.Ö., S.Ş., M.Y. ve N.Y. isimli toplam 7 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 111 adet farklı ölçülerde fişek, 8 adet şarjör ve 1 adet de sustalı olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken gözaltına alınan T.A. ve Ü.S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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