Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kırşehir'de, Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. İki grup arasındaki husumet, buluşmaları sırasında tartışmaya dönüştü ve kısa sürede kavgaya evrildi. Olayın yaşandığı bölgedeki kişilerin ifadesine göre, kavga sırasında tarafların alkollü oldukları öğrenildi. Olayda M.İ. ve R.Ö. isimli şahıslar silahla yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.İ., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. R.Ö.'nün ise durumu kritik olup, yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi. Olay sonrası polis, kullanılan silahı ele geçirerek ilgili şüphelileri gözaltına aldı.