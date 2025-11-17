Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderilirken, adreslerde çok sayıda senet ve alacak-verecek defteri ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezini merkeze alan bir soruşturma doğrultusunda harekete geçti. Bugün sabah saatlerinde belirlenen 9 adrese düzenlenen baskınlarda, 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Aramalarda, suç unsuru olarak değerlendirilen pek çok senet, alacak-verecek defteri ve benzeri belgeler bulundu.Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Bu kişilerden M.D., K.I. ve Ş.A. isimli şahıslar, adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.