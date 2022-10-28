IŞİD'ın 'iletişim sorumlusu' ile 'sözde emiri' Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü İŞID üyelerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, geçmiş dönemde Irak'ın Telafer şehrinde örgüt adına "sözde emirlik" yapan R.E.M.H. ile örgütün iletişim ve teknik sorumlusu Z.M.H'yi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
(Kaynak: AA)
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