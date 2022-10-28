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IŞİD'ın 'iletişim sorumlusu' ile 'sözde emiri' Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda örgütün "iletişim sorumlusu" ile "sözde emiri" oldukları iddia edilen Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 12:06
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Kırşehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda örgütün "iletişim sorumlusu" ile "sözde emiri" oldukları iddia edilen Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı

IŞİD'ın 'iletişim sorumlusu' ile 'sözde emiri' Kırşehir'de yakalandı
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü İŞID üyelerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, geçmiş dönemde Irak'ın Telafer şehrinde örgüt adına "sözde emirlik" yapan R.E.M.H. ile örgütün iletişim ve teknik sorumlusu Z.M.H'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: AA)

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