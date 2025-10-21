Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmaları sonucunda şehir giriş uygulama noktasında bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 19 parça halinde toplam 15,88 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan A.K., N.K. ve Y.K. isimli şüpheliler hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.