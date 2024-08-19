Kırtasiyeci küçük çocuğu böyle ağlattı. Çocuğuna kredi kartıyla balon almak isteyen babaya satmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Esma Karayel
Kırtasiyeci küçük çocuğu böyle ağlattı. Çocuğuna kredi kartıyla balon almak isteyen babaya satmadı

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kırtasiyeci, çocuğuyla dükkanına gelen babaya kartla ödeme kabul etmediği için balon satmadı. Balon isteyen küçük çocuk ise gözyaşlarına boğuldu.

İzmir’in Torbalı ilçesinde çocuğuna balon almak isteyen bir baba, kırtasiyeye gitti. Kartla ödeme kabul etmeyen kırtasiyeci, babaya ve küçük kızına balon vermedi.

"KIRTASİYECİ ABİ KARTLA ÖDEMEYE PARA VERMEDİ, VERGİDEN KAÇIRACAKMIŞ"

Yaşanan duruma tepki gösteren baba, kızına dönerek, “Kırtasiyeci abi kartla ödeyeceğiz diye balon vermek istemedi vergiden kaçıracakmış” ifadelerini kullandı.

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Yaşanan durum karşısında küçük kız ağlamaya başladı. Gözyaşlarına boğulan kızı babası sakinleştirmeye çalıştı. Kırtasiyedeki adam ise yaşanan duruma aldırış bile etmedi.

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Kızına balon alamayan baba, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, küçük bir balon için küçük kızı ağlatan kırtasiye sahibinin vergiden kaçındığı için kartla ödeme kabul etmediğini belirterek tepki gösterdi.

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