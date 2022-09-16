Kırtasiyeciler Esnaf Odasından “Zincir Marketlere Artık Dur Diyoruz” basın açıklaması

ŞEVKET GÖLÜK - ANKARA / YENİÇAĞ

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası, yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile zincir marketlerin kırtasiye pazarından pay almak için kırtasiye ürünleri satmaya başladığını belirterek duruma tepki gösterdi. Manavlar ve simitçiler gibi birçok farklı meslek kolundaki esnafın da eğitim-öğretim dönemi başlarında kırtasiye ürünleri sattığını dile getiren esnaf odası başkanı Müslüm Küçükarzuman, zincir marketlerle rekabet edemedikleri için bir an önce konuyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasını ve zabıtaların esnaf denetimlerini artırmasını istedi.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası, yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile zincir marketlerin yanı sıra birçok farklı meslek kolundaki esnafın kırtasiye pazarından pay almak için kırtasiye ürünleri satmaya başladığını belirterek duruma tepki gösterdi.

"KIRTASİYE KIRTASİYECİDEN ALINIR"

Altındağ ilçesi Ziraat Mahallesindeki Kitap ve Kırtasiyeci esnaflarının önünde bir araya gelen Ankara’nın kırtasiyeci esnafı, zincir marketler ile farklı meslek kolundaki esnafların kırtasiye ürünleri satmasına tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi. Basın açıklaması sırasında bazı kırtasiyeci esnafı “Okul açılınca herkes kırtasiyeci”, “Kırtasiye Kırtasiyeciden alınır” ve “Kırtasiyeyi marketten çıkar” yazılı dövizleri taşıdı.

Kitap ve Kırtasiyeciler esnafları adına basın açıklamasını yapan Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışının engellenmesini talep ederek, “Biz zaten küçük esnafız. Kendi işimizde ailemizle çalışıyoruz. Sigortamızı, BAĞ-KUR’umuzu yatıramıyoruz. Çoğumuz emekli olamıyoruz, borçlarımızı ödeyemiyoruz. Halk da zincir marketlere yönlendirilmemeli. Çünkü biz olanlarla baş edemeyiz” dedi.

"ANKARA'DA DÖRT BİNE YAKIN KIRTASİYE DÜKKANI VAR"

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası’nın Ankara’da faaliyet gösteren 2 bin kırtasiyeci üyesinin bulunduğunu söyleyen Küçükarzuman, meslek odaları dışında Ankara Ticaret Odası ve çeşitli kurumlara üye olan kırtasiyecilerle birlikte Ankara toplam 4 bine yakın kırtasiye dükkânı olduğunu açıkladı. Kitap ve kırtasiyecilerin yanı sıra her eğitim-öğretim dönemi başında bütün esnaf kırtasiye ürünleri sattığını söyledi. Küçükarzuman, 2021’de 1500 metrekarenin altında olan zincir marketlerde kitap ve kırtasiye ürünü satılmaması, 1500 metrekarenin üzerinde olan marketlerde de 12 metrekarelik reyon ayarlanması yönünde bir kanun tasarısı hazırlandığını ancak tasarının komisyondan bir türlü geçmediğini anlattı.

ZİNCİR MARKETLER DAHA PAHALI FİYATA

2004 yılında mesleki ustalık belgesinin kaldırıldığını, 2013 yılında da kitap ve kırtasiye satıcılığının meslek olmaktan çıkarıldığını anımsatan Küçükarzuman, üç harfli ifadesi ile tanımladığı zincir marketlerle ilgili olarak da “Onlar her gün reklam veriyor ancak bizim sesimiz hiç çıkmıyor” açıklamasını yaptı. Türkiye genelinde on binlerce şubesi bulunan zincir marketlerin kırtasiyelerden daha pahalı fiyata daha kalitesiz ve sağlıksız ürün sattığını iddia etti.

Kırtasiyeci esnafının giderlerinin çok yükseldiğini, kiraların arttığını, işçi maliyetlerinin yükseldiğini, Korona virüs pandemi döneminde okullar kapalı olduğu için iş yapamadıklarını dile getiren Küçükarzuman, “Balık mevsimi geldiğinde Türkiye’deki bütün esnaflar balık mı satsın? Ankara Hali’ne balık gelmemiş, esnaf defter koymuş, kırmızı kalem satıyor. Böyle bir şey var mı?” diyerek belediye başkanlarından ve yetkililerden sıkı denetim yapılmasını istedi.