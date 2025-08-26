Kırtasiyeciler isyan etti: Dükkanlar kapanma noktasına geldi

Kırtasiye esnafı Melike Zeytinci, son yıllarda yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatarak küçük esnafın artık ayakta kalmakta zorlandığını. Büyük marketlerin ve alışveriş mağazalarının kırtasiye malzemeleri satmaları esnafı olumsuz etkilediğini söyleyen Zeytinci, küçük esnaflığın bittiğini, kendilerinin de kapanma noktasına geldiğini belirtti.

"OKULLARLA ALAKAMIZ KALMADI"

Bu durum nedeniyle farklı ürün gruplarına yönelmek zorunda kaldıklarını dile getiren Melike, "Dükkanda oyuncak da alıp satmaya başladık, çünkü artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Okullarla alakamız kalmadı" dedi.

"MARKETLERİN OKUL EŞYALARI SATMALARI YANLIŞ, HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI"

Büyük marketlerin ve alışveriş merkezlerinin piyasada baskın hale geldiğini belirten Zeytinci, "Artık büyük firmalar, büyük alışveriş yerleri kazanıyor. Marketlerin okul eşyaları satmaları yanlış, herkes kendi işini yapmalı bana göre" dedi.

"KÜÇÜK ESNAF KALMASIN DİYE UĞRAŞILIYOR"

Küçük esnafın bilinçli olarak bitirilmek istendiğini öne süren Zeytinci, "Küçük esnaf kalmasın diye uğraşılıyor, görüldüğü gibi de bitme aşamasına geliyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ ARTIK ZEVK ALMIYORUZ İŞİMİZDEN"

İşine olan heyecanını yitirdiğini vurgulayan Melike Zeytinci, "Ben normalde haziranda her şeyimi hazırlayıp dizip oturmuştum ama satışların olmamasından dolayı artık işimizden hiç zevk alamıyoruz. Açıkçası yaptığımız bir şey de yok, böyle oturuyoruz" diye konuştu.

"SATIŞLAR OLMADIKTAN SONRA DÜKKAN KİRASI YÜRÜMÜYOR MAALESEF"

Satışların durma noktasına geldiğini söyleyen Zeytinci, "Müşteriler ancak ellerindeki okul eşyaları bittiğinde bize geliyorlar. Ben boya, defter satamadıktan kalem ucu, kalem satamadıktan sonra dükkan kirası yürümüyor maalesef" dedi.

Sıkıntıların pandemi öncesinden beri devam ettiğini söyleyen Melike Zeytinci, "Pandemiden önce de bu böyleydi, uzun süredir devam ediyor bu durum. Pandemi zamanı büyük marketlere girilemediğinden dolayı biraz daha fazla iş yapabilmiştik onun dışında işler iyi değildi" şeklinde konuştu.

"KARDEŞİM DÜKKAN SAHİBİ OLMASI RAĞMEN PAZARDA DA TEZGAH AÇIYOR"

Son olarak kardeşinin de benzer sıkıntılarla karşılaştığını ifade eden Zeytinci, "Kardeşim dükkan sahibi olmasına rağmen pazarda çanta ve giyim ürünleri satıyor. Fatura adresi görülmesi için dükkanı açık tutuyoruz" diye anlattı.