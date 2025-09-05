Kırtasiyelerde okul alışverişi yoğunluğu başladı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili pazartesi günü çalacak. 8 Eylül Pazartesi açılacak okullar için ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de eksiklerini tamamlamak isteyen veli ve öğrencilerin kırtasiyelerdeki alışveriş hareketliliği sürüyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve aileleri kırtasiye malzemelerini heyecan içinde hazırlamaya çalışırken kırtasiye malzemesi satan iş yerlerinde de hareketlilik arttı. Listelerini eksiksiz tamamlamak isteyenler, rafları süsleyen rengarenk ürünlerden bütçelerine uygun olanları seçerek alıyor. Öğrenciler, velileri ile birlikte beğendikleri ürünleri sepetlere doldururken, aileler de bütçelerine uygun alışverişin hesabını yapıyor.

Kırtasiye çalışanları velilere alışverişlerini son güne bırakmamaları yönünde çağrıda bulundu. Velilere kırtasiye ihtiyaçlarını kırtasiyelerden almaları tavsiyesinde bulunan işletmeciler, okul öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.