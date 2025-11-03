Kuzey yarım kürede kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, mevsimsel grip (influenza) vakalarında önemli bir artış yaşanabileceği belirtilerek tüm dünyada vatandaşlar salgına karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

Uluslararası sağlık otoriteleri ve virologlar, özellikle risk gruplarının korunması için aşılamanın hız kesmeden sürmesi gerektiğini ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER ARTIŞI İŞARET ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son değerlendirmelerde, küresel grip sürveyans verilerinin, mevsimsel aktivitenin beklenenin üzerinde seyrettiğini ortaya koyduğu bildirildi.

DSÖ'nün 2024-2025 Kuzey Yarım Küre grip aşısı bileşenlerine yönelik önerilerinde, dolaşımdaki temel virüs suşlarının (özellikle H1N1 ve H3N2 alt tipleri) yayılımının yakından takip edildiği kaydedildi.

Özellikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve DSÖ uzmanlarının, B/Yamagata suşunun artık dolaşımda olmadığı yönündeki bilimsel kanıtlar nedeniyle aşı formülasyonunu üç bileşenli olarak yeniden düzenlemesi, bilim dünyasında grip virüslerinin evrimi konusunda önemli bir gelişme olarak kabul edildi. Ancak bilim insanları, dolaşımdaki diğer suşların hala yüksek risk taşıdığı konusunda uyarılarını sürdürdü.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Ulusal Bağışıklama ve Solunum Hastalıkları Merkezi Direktörü Dr. Demetre C. Daskalakis, solunum yolu hastalıklarının eş zamanlı yayılımına dikkat çekti.

Dr. Daskalakis, "COVID-19, RSV (Solunum Sinsityal Virüsü) ve grip gibi birden fazla patojenin aynı anda dolaşımda olması, sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Geçen yıllarda görülen ağır vakalar, bu kış mevsimi için de hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Dünya İnfluenza Konferansı’nda (World Influenza Conference 2024) sunum yapan ve küresel grip çalışmalarıyla tanınan virolog Dr. Sylvie Briand, aşı kapsayıcılığının artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Dr. Briand, aşılanma oranlarının birçok ülkede hedeflenen %75'lik oranın altında kaldığına işaret ederek, "Aşılar, sadece bireysel koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal bağışıklığı da güçlendirir. Hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmadaki en etkili aracımız, aşıdır" şeklinde beyan etti.

GRİP AŞISINDA YENİLİKLER GÜNDEMDE

Bilimsel araştırmalar da hız kesmedi. Özellikle mRNA teknolojisinin grip aşılarına uygulanması ve "evrensel grip aşısı" geliştirme çabaları, bu alandaki gelecek vaat eden gelişmeler olarak öne çıktı. Moderna'nın mevsimsel grip ve COVID-19'a karşı koruma sağlayan kombine aşı adayı üzerine yaptığı çalışmalar, ileriye dönük yeni stratejilerin habercisi oldu.

Uzmanlar, aşılamanın yanı sıra, kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanımı, sık el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması gibi temel kişisel önlemlerin, salgının yayılımını kontrol altına almada kritik rol oynadığını kaydetti.