Kış mevsiminin gelişi, sadece gardıropları değil, aynı zamanda saç bakım rutinlerini de yeniden gözden geçirme gerekliliğini beraberinde getirdi.

Saç sağlığı alanında küresel çapta tanınan uzmanlar, soğuk hava koşulları ve kapalı mekânlardaki yapay ısıtmanın neden olduğu nem kaybının, saç dökülmesini tetikleyen temel faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

Isıtma sistemlerinin kuruttuğu kapalı hava ile soğuk dış ortam arasındaki keskin geçişin, saçın yapısal bütünlüğünü bozarak dökülmeyi artırdığı bilimsel verilerle ortaya konuldu.

Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD) tarafından desteklenen araştırmalar, saç telinin esnekliğini ve gücünü korumasında nemin hayati rolünü ortaya koydu.

Dermatologlar, kış aylarında saç dökülmesi yaşayan bireylerin, sıklıkla saç derisinin ve saç telinin aşırı kurumasıyla mücadele ettiğini gözlemledi.

BİLİMSEL VERİLER NEM-GÜÇ İLİŞKİSİNİ DOĞRULADI

ABD'deki MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Kimya Mühendisliği Bölümü'nden bir araştırma ekibinin yürüttüğü çalışma, saçın yapısını oluşturan ana protein olan keratinin, çevresel nem seviyelerindeki düşüşe doğrudan tepki verdiğini gösterdi. Araştırmacılar, düşük nemli ortamlarda saç telinin dış katmanı olan kütikülanın (cuticle) daha kolay kalktığını ve bu durumun saçın kırılganlığını artırarak dökülmeye zemin hazırladığını bildirdi.

İngiliz dermatolog ve saç cerrahisi uzmanı Dr. Alan J. Bauman, kışın yaşanan dökülmenin genellikle 'Telogen Effluvium' adı verilen geçici dökülme türüyle karıştırıldığını, ancak nem kaybının sürece yeni bir boyut eklediğini vurguladı.

Dr. Bauman, "Dışarıdaki soğuk, içerideki kuru ve sıcak hava, saç için tam bir stres döngüsü oluşturdu. Saç teli, sürekli bir büzülme ve genleşme yaşıyor; bu da kütiküla üzerindeki baskıyı artırarak saçın erkenden kırılmasına ya da dökülmesine yol açtı" ifade etti.

UZMAN UYARISI: SAÇLAR SUYA DOYMALI

New York'ta çalışan ünlü trikolog (saç ve saç derisi uzmanı) Anabel Kingsley ise, kış aylarında saç derisinin nem dengesini korumanın önemine dikkat çekti.

Kingsley, "Pek çok kişi cildine nemlendirici sürerken, saç derisini unutuyor. Saç folikülleri, sağlıklı bir büyüme döngüsü için uygun bir mikrobiyotaya ve neme gereksinim duydu" açıklamasını yaptı.

Kingsley, saç derisinin kurumasının kaşıntıya ve tahrişe neden olduğunu, bunun da saç köklerini zayıflatarak dökülme oranını artırdığını belirtti.

Uzmanlar, saçın nem ihtiyacını karşılamak için hyaluronik asit, gliserin ve doğal yağlar içeren saç maskelerinin ve saç derisi serumlarının kullanımını tavsiye etti. Ayrıca, kapalı alanlardaki nem seviyesini artırmak için nemlendiriciler (humidifier) kullanmanın da saç sağlığı için dolaylı bir koruma sağladığı bildirildi.