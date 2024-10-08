Kış aylarında çiçek bakımında bunlara dikkat!

Çiçekçi Ahmet Köylü, çiçeklerin mutlaka sıcak ortamda bulunmasını ve soğuktan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de 25 yıldır çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, sonbahar ve kış aylarında çiçeğin su ihtiyacını, evin sıcaklığını ve soğukluğunu muhakkak dengede tutulması gerektiğini belirtti. Evin bulunduğu cepheye göre sulama alışkanlığını değiştiğini söyleyen Köylü, "Sonbahar ve kış aylarında muhakkak mevsimsel geçiş oluyor. Bu da çiçeğin su ihtiyacını, güneşini, evin sıcaklığını ve soğukluğunu muhakkak denge tutmamız gerekiyor. Mevsim geçişlerinde çiçekler kendini biraz salabiliyor. Daha sonra tekrar toparlıyorlar. Suyuna ve ışığına dikkat etmeniz gerekiyor. Evin cephesine göre çiçeğin sulama alışkanlığı da değişiyor. Ev kuzey cephelisinde ise suyunu daha sık vermemiz gerekiyor. Çok güneş alan bir evse haftada bir sulamak yeterli" ifadelerini kullandı.

"ÇİÇEKLERİN YERİ MEVSİME GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEZ"

Çiçeklerin en büyük düşmanının soğuk olduğunu ve evin sıcaklığına göre sulama yapılmasını belirten Köylü, "Hava sıcaklığı değişiyor ama ev sıcaklığı olarak insanlar bir evde rahat etmek için sıcaklığı ayarlıyorsa çiçekte aynı sıcaklığı istiyor. Çiçeğin en büyük düşmanı soğuktur. Çiçeklerin yeri mevsime göre değişiklik göstermez. Her zaman ışığın olduğu, ışık alan bir yerde durması lazım" ifadelerini kullandı.