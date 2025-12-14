Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Nuri Cömert, kış aylarının yaklaşmasıyla hava sıcaklıklarındaki ani düşüşlerin, özellikle kalp damar hastalarında önemli riskler yarattığını belirtti.

Kışın hava sıcaklığındaki hızlı düşüşlerin, vücudun ısı dengesini sürdürmek amacıyla çeşitli fizyolojik tepkiler verdiğini ve bu tepkilerin kalbe binen yükü belirgin şekilde artırdığını ifade eden Uzm. Dr. Nuri Cömert, kalp krizi riskinin kış aylarında yaz dönemine kıyasla yükseldiğini vurguladı.

Soğuk havanın tetikleyici rol oynadığını söyleyen Cömert, "Asıl sorun genellikle yıllardır sessizce ilerleyen damar sertliğidir. Bu nedenler özellikle risk altında olan kişilerin düzenli kontrollerini yaptırması ve gerekli önlemleri alması kış aylarında daha da önemlidir" dedi.

"SOĞUK KALP VE DAMAR SİSTEMİ ÜZERİNDE CİDDİ BİR YÜK OLUŞTURUR"

Kış aylarında kalp sağlığını koruma yollarını açıklayan Uzm. Dr. Nuri Cömert, "Kış aylarında hava sıcaklığının ani düşmesi, vücudun ısı dengesini korumak için verdiği fizyolojik tepkiler nedeniyle kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturur.

Özellikle kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerde bu tepkiler, kan basıncında yükselme, kalbin oksijen ihtiyacında artış ve pıhtılaşma eğiliminde artma gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Soğuk hava cildi ve yüzeysel damarları daraltır. Kan, vücudun merkezine (kalbe ve hayati organlara) yönlendirilir. Bu durum kan basıncını yükseltir ve kalbin daha fazla güç harcayarak kan pompalaması gerekir. Özellikle hipertansiyonu olan hastalarda soğuk hava kan basıncını 10-30 mmHg arasında artırabilir. Kontrolsüz hipertansiyon ise kalp krizi ve inme riskini katlar" dedi.

KİMLER RİSK ALTINDA

Soğuk ortamda vücut ısısını korumak için metabolizmanın hızlandığını, kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını ve oksijen talebinin yükseldiğini belirten Cömert, "Koroner damarlarda darlık olan kişilerde bu durum göğüs ağrısı (anjina pektoris) veya kalp krizine yol açabilir. Soğuk hava platelet aktivasyonunu artırır ve kanın pıhtılaşma eğilimini yükseltir.

Bu da damar tıkanıklığı (tromboz) riskini artırır. Kış aylarında sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları kalp yükünü daha da artırır. Özellikle influenza (grip) kalp krizi riskini 6 kata kadar yükseltebilir. Koroner arter hastalığı (damar tıkanıklığı) olanlar, daha önce kalp krizi geçirmiş kişiler, kalp yetmezliği hastaları, kontrolsüz hipertansiyonu olanlar, diyabet hastaları, 65 yaş üstü bireyler, sigara içenler ve obezite sorunu olanlar risk altındaki kişilerdir" diye konuştu.

ALINACAK ÖNLEMLER

Kışın kalp sağlığı için alınacak tedbirleri sıralayan Uzm. Dr. Nuri Cömert, "Kat kat giyinin, özellikle baş, boyun, el ve ayaklarınızı iyi koruyun (ısı kaybının çoğu bu bölgelerden olur), soğukta ağır egzersizlerden kaçının. Kar küreme özellikle 40 yaş üstü erkeklerde kalp krizi tetikleyici olarak bilinir.

Grip aşısı yaptırın, Türk Kardiyoloji Derneği, kalp hastalığı olan herkesin yıllık grip aşısı olmasını önermektedir. İlaçlarınızı düzenli kullanın, tansiyon ve şeker takibinizi aksatmayın. Soğuk havada dışarı çıkmadan önce hafif bir şeyler yiyin; aç karnına soğuğa çıkmak riski artırabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, aşırı yorgunluk gibi şikayetlerde vakit kaybetmeden 112’yi arayın veya en yakın acil servise başvurun" dedi.