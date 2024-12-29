Kış aylarında motosiklet kullanımı hakkında bilinçlendirme için bir araya geldiler

Kaynak: İHA
Kış aylarında motosiklet kullanımı hakkında bilinçlendirme için bir araya geldiler

Eskişehir'de SkyRiders Motosiklet Kulübü yönetim kurulu tarafından düzenlenen toplantıda, motosiklet sürücülerinin kış aylarında dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de SkyRiders Motosiklet Kulübü yönetim kurulu tarafından düzenlenen toplantıda, motosiklet sürücülerinin kış aylarında dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken SkyRiders Motosiklet Kulübü, geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kış aylarında motosiklet kullanırken nelere dikkat edilmesi ve trafik kazalarının nasıl önüne geçileceği hakkında konuşuldu. Kulüp üyelerine, yağışlı havalarda daha güvenli bir sürüş için ne yapılması gerektiği anlatıldı.

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